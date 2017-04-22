Кораблекрушение, суд в Гааге и международный форум в Ялте: Крым за неделю

Все политические и экономические известия в Крыму померкли на фоне трагической новости из района Керченского пролива. 19 апреля пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым сообщила о том, что в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала», следовавший из Ростовской области в Турцию с российско-украинским экипажем под панамским флагом с грузом зерна. Позже стало известно, что в условиях сильного шторма стоящее на рейде судно раскололось надвое. По данным «Новостей Крыма», из 12 членов экипажа спасти удалось только троих. Спасатели обнаружили тела трех погибших моряков. По факту трагического инцидента возбуждено уголовное дело. Поисковые мероприятия продолжаются.

По информации издания «Примечания», еще одно кораблекрушение могло произойти по причине головотяпства севастопольских таможенных чиновников, которые из-за бюрократических проволочек два дня не могли пустить в порт прибывшую из Турции яхту. В виду отсутствия мест на стоянке временного хранения — судно перед самым началом шторма заставили выйти в открытое море. Журналисты «Примечаний» констатировали, что экипаж яхты в непогоду не пострадал, но сама история быстро распространилась в соцсетях и не лучшим образом сказалась на туристической привлекательности Севастополя.

Центральными новостями в политической и экономической жизни Крыма на уходящей недели стали открытие Ялтинского международного экономического форума и первое решение Международного суда ООН в Гааге по иску Украины к Российской Федерации.

Старт Ялтинского форума позитивно оценили корреспонденты «Крым PRESS». По информации КР, для участия в мероприятии прибыло 220 официальных делегатов из 46 стран. Общее количество участников ЯМЭФ — около полутора тысяч человек. Происходящее на форуме освещает порядка 300 журналистов. Первый же день принес Крыму серьезные достижения. «Роскосмос» подписал соглашение с правительством республики, а «Российские космические системы» заявили о намерении создать на полуострове инфраструктуру для эффективного использования беспилотных систем. Черноморская агропромышленная компания сообщила о планах возведения в Крыму птицеводческого комплекса, в который будет проинвестировано более 8 миллиардов рублей. Были найдены инвесторы для строительства жилого комплекса и нового пансионата в Евпатории. Также обсуждались перспективы крымского виноделия, а Сергей Аксенов рассказал, что уже найдены покупатели на 100-процентный пакет акций «Нового Света». Говорили на ЯМЭФ, кроме того, о развитии туризма. Форум продолжается.

«Обломом» для Киева назвали российские, украинские и западные СМИ промежуточное решение Международного суда ООН в Гааге. Правда, если по ситуации на Донбассе суд в принципе пока отверг все претензии Киева к Москве, то с Крымом ситуация вышла чуть сложнее. Здесь суд ввел две ограничительные меры, потребовав разрешить деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и обеспечить доступность образования на украинском языке. По словам пользователей соцсетей, украинский язык и так имеет в Республике Крым официальный статус, а вот на изучение его просто нет спроса со стороны детей и их родителей. Что же касается «Меджлиса», то относительно его будущности ясности нет. Однако эксперты уже говорят о том, что экстремистскую организацию в угоду Гааге, скорее всего, легализовывать не будут. Украинский депутат Рефат Чубаров, правда, поспешил назвать решение МС ООН «победой», но вот не поторопился ли он — покажет время.

Тем временем Украина и США продолжают проведение недружественных акций в отношении российского Крыма.

По информации газеты «Зеркало недели», патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведывательный полет неподалеку от южного побережья полуострова. Как сообщает газета «Сегодня», Служба безопасности Украины на днях «усилила меры безопасности» в районе границы с Крымом, а 21 апреля начала проведение в Геническе «антитеррористических учений». Украинская же прокуратура подала в украинский же суд иск к российской авиакомпании, осуществляющей полеты в Крым. С российских перевозчиков планируется «взыскать» около десяти миллионов гривен. Как это будет реализовано на практике — не сообщается.

Счетная палата Крыма в 2016 году выявила нарушений на 3,8 миллиарда рублей (3% от общего расхода бюджета). Об этом сообщают «Новости Крыма». Руководство Счетной палаты заявило прессе, что большую часть выявленных нарушений составляют не хищения, а факты неправильно оформленной бухгалтерской отчетности, неэффективного использования средств, несвоевременного их освоения.

Неприятное для крымчан заявление сделал «Сбербанк России». На запрос от крымских депутатов, руководство финансового учреждения ответило, что работать в Крыму «Сберанк» не собирается, так как это «слишком рискованно» — из-за возможной блокировки активов в других странах. Об этом также сообщили «Новости Крыма».

По данным пресс-службы крымского парламента, критическая ситуация сложилась в Евпаторийском и Феодосийском портах. Там за короткий период времени в несколько раз сократилось количество работников. По данным СМИ, порты переживают сейчас не лучшие времена из-за конфликтов между крымским Минтрансом и Таможней.

Улучшение наблюдаются в экономике Севастополя. По информации «НК», промышленность города федерального значения за год выросла более чем на 20%. Это третий показатель во всей Российской Федерации. Успехи связаны с техническим перевооружением Севморзавода и формированием в городе центров компетенции по обслуживанию военной техники Черноморского флота.

Пока крупные промышленные компании «разворачиваются» в Крыму, западные сети быстрого питания из него уходят. Окончательное решение о закрытии своих заведений на полуострове принял McDonald’s. В 2014 году сеть «временно» приостановила свою деятельность в российском Крыму, а теперь продала свое имущество.

Неприятное чрезвычайное происшествие имело место в Керчи. Там, по информации «Новостей Крыма», страдающий шизофренией мужчина вызвал «скорую помощь» и три раза ударил ножом медработника. Пострадавший находится в больнице.

По 200 тысяч рублей материальной помощи в текущем году планируется выделить семьям из числа реабилитированных народов. По предварительным данным, в ближайшее время помощь получит 95 таких семей.

В Севастополе же продолжаются ожесточенные дискуссии из-за застройки города. По информации местного телеканала НТС, депутат Законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова обнаружила на Публичной кадастровой карте России участок, выделенный под строительство многоквартирного дома в историческом центре Севастополя, неподалеку от площади Суворова. По словам народной избранницы, застройщики планировали нечто подобное еще в украинские времена, но тогда их удалось остановить силами общественности. Теперь они, похоже, снова вернулись к реализации задуманного.

И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников с сожалением констатировал тот факт, что власти вынуждены были принять в эксплуатацию дома, возведенные с нарушением некоторых архитектурных норм и негативно сказывающиеся на облике города. Дома долго не вводились в эксплуатацию, однако речь шла о рисковавших остаться на улицах сотнях семей, и правительство города приняло сложное для себя решение. И.о. главы Севастополя пообещал, что со временем подобных эпизодов будет становиться меньше. Об этом сообщило издание «Форпост». Впрочем, решение Овсянникова нашло понимание далеко не у всех представителей общественности. Издание «Примечания» жестко раскритиковало и.о. губернатора за попытку «легализовать» комплекс домов, возведенный в микрорайоне Казачья бухта структурами экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. По словам экспертов, новострои возводились в нарушение норм о защите историко-культурного наследия, в непосредственной близости от античных сооружений. Однако пользователи соцсетей и журналисты других СМИ ранее отмечали, что здания уже построены и отказ от их ввода в эксплуатацию ударит в первую очередь по обычным горожанам.

Официально закрепили севастопольские депутаты статус людей, проживавших в городе во время его обороны от немецко-фашистских оккупантов. Теперь жители осажденного Севастополя будут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере 2638 рублей и бесплатно ездить в городском и пригородном общественном транспорте.

Новый памятный знак был установлен на Сапун-горе — в месте самых кровопролитных боев в ходе освобождения Севастополя от фашистских оккупантов. Там недавно был найден советский самолет, сбитый немецкой зениткой. Поисковики установили фамилии летчиков-героев — капитана Шкребы Якова Васильевича и сержанта Замая Ивана Сазоновича — и увековечили их память.

Похоже, близится к завершению эпопея с размещением в Севастополе парка Минобороны РФ «Патриот». Власти и военные отказались от предложения «Ночных волков» построить его возле горы Гасфорта и теперь планируют возвести парк на Стрелецком холме, на участке занятом сейчас пустырями и фактически заброшенной промзоной. В этот же микрорайон планируется перенести административный центр города — с целью разгрузки его исторической части.

Святослав Князев, Севастополь