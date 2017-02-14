Корабль ВМФ России замечен у берегов США

Российский разведывательный корабль замечен у восточного побережья США в международных водах, передает телеканал Fox News со ссылкой на неназванных чиновников.

Как отмечает телеканал, корабль был обнаружен в 70 милях от побережья Делавэра в международных водах.

«Это первый подобный патруль с тех пор, как Дональд Трамп вошел в офис», — утверждает телеканал.

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По данным источника телеканала, в последний раз российский корабль «Виктор Леонов» у берегов США замечали в апреле 2015 года, и, по его мнению, эти корабли «способны перехватывать сигналы и коммуникации».