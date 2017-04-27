Корабль Черноморского флота получил пробоину при столкновении, — Минобороны РФ

27 апреля исследовательское судно Черноморского флота РФ «Лиман» получило пробоину, столкнувшись в Чёрном море с другим судном.

Факт столкновения уже подтвердили в Минобороны РФ.

«27 апреля 2017 г. в 11:53 (мск) в юго-западной части Чёрного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота „Лиман“ в результате столкновения с судном „Ашот-7“ получило пробоину правого борта ниже ватерлинии», — цитирует сообщение военного ведомства ТАСС.

«В район происшествия направлены корабли Черноморского флота… и спасательная команда на самолете Ан-26», — уточнили в Минобороны РФ.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет, экипаж «Лимана» в настоящее время пытается спасти судно.

Справка

Судно «Лиман» — средний разведывательный корабль Черноморского флота РФ. В конце января 2017 года корабль вернулся из похода в Средиземное море, где выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

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