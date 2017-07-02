Конвой военной техники России вошел в курдские районы Сирии, на фоне готовящегося наступления войск Турции (ВИДЕО)

В субботу вечером появились кадры прибытия конвоя российских военных в курдский кантон Африн, который расположен на северо-западе сирийской провинции Алеппо. Недалеко от этих мест в последние дни участились боестолкновения между турецкими силами и курдскими ополченцами.

Как видно на ролике, снятом местными жителями, колонна военной полиции минобороны РФ и, по всей вероятности, Центра примирения враждующих сторон прибыла в упомянутый регион.

В составе колонны можно увидеть бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», а также 2 армейских грузовика КАМАЗ.

В связи с поздним часом обнаружения видео «Русская Весна» пока еще не смогла получить комментарий от Центра по примирению враждующих сторон в САР. Надеемся получить такой комментарий позже.

Напомним, что в последние дни появилось множество сообщений и публикаций в СМИ о том, что Эрдоган решил начать наступление на курдские районы на севере Сирии. Для этого через границу были переброшены значительные силы турецкого спецназа, бронетехника и артиллерия.

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При этом СМИ Анкары высказывали предположения, что Москва не будет препятствовать грядущей войне турок и курдов.

«Русская Весна» ранее сообщала со ссылкой на военного источника, что российское командование в Сирии и командиры Отрядов народной самообороны Африна (YPG) достигли соглашения, по условиям которого недалеко от турецкой границы были установлены российские военные посты. Данное соглашение имело своей целью предотвратить нападения турецкой армии на позиции ополченцев YPG в этом регионе.

НА данный момент неизвестно в каком состоянии эти договоренности находятся сейчас.

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