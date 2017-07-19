Контрразведчик СБУ зарабатывал на порно
В Днепропетровской области на взятке разоблачили сотрудника военной контрразведки СБУ.
Об этом сообщает военная прокуратура Южного региона.
По данным ведомства, за содействие в непрепятствовании ведения порнобизнеса задержанный требовал и ежемесячно получал от представительниц этой индустрии 1 500 долларов США.
Кроме того, он предупреждал своих «подопечных» о возможных проверках правоохранительных органов.
«Непосредственно во время очередной передачи взятки военнослужащего задержали „на горячем”. Сейчас военной прокуратурой проводятся неотложные следственные действия, обыски по месту жительства и „работы” фигурантов дела», — отметили в прокуратуре.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1500473673
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