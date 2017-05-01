Контрактников ВСУ поймали на торговле оружием с Донбасса в Херсонской области (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с представителями военной прокуратуры задержали двоих военнослужащих-контрактников одной из частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Херсонской области.

Контрактники наладили продажу боеприпасов гражданским лицам и были задержаны на горячем в момент продажи оружия.

У военных при задержании были восемь гранат и ручной противотанковый гранатомет, сообщили в СБУ. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия) Уголовного кодекса Украины.

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