Константин Хабенский сделал «Сэлфи»

В Москве завершились съемки нового фильма режиссера Романа Прыгунова «Селфи». Главную роль в картине исполнил гениальный российский актер Константин Хабенский. Фильм снят по мотивам одноименного романа Сергея Минаева. В его основу положен сюжет о внутреннем кризисе творческого человека. Популярный писатель и телеведущий, потерявший в жизни все: карьеру, друзей, любимую женщину, узнает, что за всем этим стоит двойник, переписывающий заново его судьбу.

Константин Хабенский считает эту роль самой необычной в его творческой жизни.



Роль Богданова в фильме «Селфи» для меня интересная задача. Поскольку это два человека в одном. Это немного сводит с ума, но тем интереснее

— поделился актер.

Сергей Минаев, в свою очередь, остался очень доволен, что именно Константин исполнил главную роль в этом фильме. Кинематографист признался, что Константин Хабенский — один из его любимых актёров:

Я безумно рад, что главную роль в нашем фильме согласился играть один из моих любимых актёров Константин Хабенский. Костя — человек, который максимально точно резонирует с сегодняшним временем. Все трое — Хабенский, я и герой «Селфи» — люди одного поколения, всё каким-то удивительным образом сошлось в одной точке. Лучше и придумать было невозможно!

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/konstantin-habenskiy-sdelal-selfi.html