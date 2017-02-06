Константин Райкин назвал Россию «некрофильским государством»

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин во время моноспектакля «Над балаганом небо» назвал Россию «некрофильским государством», сообщает «Петербургский авангард».

В ходе выступления в петербургской Филармонии им. Шостаковича Райкин вспомнил об искалеченных судьбах русских поэтов: Гумилева, Цветаевой, Маяковского, Мандельштама, Бродского и других. По мнению Райкина, выдающихся авторов в России «вытравливали» до тех пор, пока они не умирали.

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», — отметил он.

Причем, по словам Райкина, многие гонения исходили из «прекрасного и ужасного» Петербурга, который до сих пор хранит эти традиции.

Режиссер выразил сожаление по поводу того, что в российском обществе нет «нравственной прививки», поэтому от смены власти ничего не меняется.

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Райкин отметил, что россиянам и сейчас пытаются внушить, что их жизнь зависит от политики, нефти и Трампа. По его словам, великие поэты реагировали на политические события, но при этом всегда находили нечто более значимое — любящие глаза близких людей или смену времен года.

«Зима, весна, лето и осень — это ведь не только холодно, грязно, жарко и сыро, а еще и очень красиво. Не забывайте про это», — подчеркнул он.

Худрук «Сатирикона» ранее уже оказывался в центре скандала из-за своих высказываний. Так, широкий общественный резонанс получило заявление Райкина на съезде Союза театральных деятелей России в октябре 2016 года. Он призвал осудить нападки активистов на спектакли и выставки и выступил против подобного рода цензуры.