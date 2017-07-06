Конкуренция между геями и трансвеститами в Баку переросла в ЛГБТ-побоище

В одном из поселков Низаминского района Баку произошло курьезное преступление с участием представителей ЛГБТ-сообщества.

В кафе, расположенное на первом этаже многоэтажного дома по улице Бекира Чобанзаде, пришла группа из четырех представителей сексуальных меньшинств и напала на владельца заведения Фуада Мамедли и сидящих в кафе трансвеститов, также поломав мебель и разбив стекла.

Как сообщает 1news.az, среди участников драки есть пострадавшие, которые получили легкие травмы и ушибы, им оказали первую медицинскую помощь.

На данный момент никто из участников драки не задержан, по факту начато разбирательство, предварительные итоги которого показывают, что кафе облюбовали местные трансвеститы, завлекающие клиентов.

По предварительной информации, между трансвеститами и гомосексуалистами, торгующими собой в окрестностях проспекта Гара Гараева, возникла конкуренция, которая и вылилась в ЛГБТ-побоище.