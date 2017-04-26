Конфликт в Сирии не может быть разрешен, пока Асад у власти, — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер, что пока президент Сирии Башар Асад остается во главе страны, разрешения сирийского конфликта быть не может.

«Асад не является решением для потенциального урегулирования в Сирии. Сирию следует освободить от Асада, чтобы могло появиться решение», — заявил Эрдоган. По его словам, «до тех пор, пока Асад остается у власти, не может быть создано решения».

Кроме того, Эрдоган отметил, что сейчас «(президент РФ Владимир) Путин, (президент США Дональд) Трамп, мы, Иран, Саудовская Аравия, Катар сыграли активную роль в попытке создать решение в Сирии». По его словам, «мы можем объединиться и помочь народу Сирии принять собственное решение».

«Асад убил сотни тысяч человек и в моей стране находится 3 миллиона беженцев, 1,5 миллиона беженцев сейчас находятся в Ливане, и сейчас около 1 миллиона беженцев в Иордании, и эти люди покинули, бежали из своих родных стран», — также отметил Эрдоган. По его словам, Асад является основной причиной этого и в связи с этим нужно позволить сирийскому народу выбрать их лидера. Как отмечает агентство, Эрдоган убежден, что существует большое число альтернатив Асаду.

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