Конец эпохи? Мариупольский меткомбинат имени Ильича ликвидируют (ФОТО)

Деиндустриализация на Украине не щадит никого: так, промышленный гигант, легенда Донбасса — знаменитый металлургический комбинат имени Ильича завершает свою работу. Вместе с ним в небытие уходит целая эпоха. Основанный в 1897 году меткомбинат пережил войну, оккупацию, перестройку и развал Союза. Но не пережил Майдан и его последствия.

Акционеры ЧАО «Ильич-Сталь», входящего в группу «Метинвест», сообщили о решении ликвидировать компанию в добровольном порядке, без правопреемственности. Решение было принято 27 апреля, за него единогласно проголосовали 100% акционеров.

ЧАО «Ильич-Сталь» является управляющим предприятием меткомбината. По информации, полученной «Русской Весной» от сотрудников меткомбината, коллектив о ликвидации пока никто не ставил в известность, а предприятие продолжает работу, хотя и в сокращенных объемах.

По данным самого предприятия, стоимость чистых активов ЧАО «Ильич-Сталь» составляет 1 млрд 164,250 млн грн, сумма обязательств — 212,290 млн грн.

То есть предприятие имеет достаточно активов для покрытия обязательств. Сумма, которая, вероятно, может остаться после погашения всех требований кредиторов, будет распределена между акционерами.

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«Ильич-Сталь» входит в группу «Метинвест», основными акционерами которой являются ЧАО «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

Годом основания металлургического комбината имени Ильича считается 1897 год, когда в Мариуполе был смонтирован и выдал первую продукцию трубный цех