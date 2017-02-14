Кончита Вурст вновь обретет мужской облик

О своем желании вновь стать мужчиной объявил австрийский певец Том Нойвирт, прославившийся своей победой на конкурсе «Евровидение» в 2014 году, на котором он выступал в образе Кончиты Вурст. Об этом пишет Die Welt.

По словам певца, он собирается навсегда расстаться с образом Кончиты после выхода в этом году его нового альбома.

Нойвирт признался, что все чаще стал сомневаться в выбранном им женском образе.