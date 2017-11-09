Кончаловский объяснил, кто к кому должен приставать в кино и в жизни

«Надо подавать в суд на весь мужской пол. Это все нормальная истерия и манипуляция массами…» — считает режиссер.

Режиссер Андрей Кончаловский, ранее работавший в Голливуде, высказал свое мнение о скандале вокруг влиятельного продюсера Харви Вайнштейна. Он увидел в этом политический момент, поскольку бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон дружила с братьями Вайнштейн.

«Я думаю, что Трамп решил кинуть ей еще одну подлянку. Ведь Харви Вайнштейн финансировал кампанию Хиллари Клинтон. А что касается сексуальных домогательств вообще, то я думаю, что мир всегда стоял на этом. Если уж на то пошло, то надо сразу же судить Клинтона», — считает режиссер.

По мнению Кончаловского, подобный секс-скандал в России, скорее всего, невозможен, «потому что мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться».

Получается, надо подавать в суд на весь мужской пол. Это все нормальная истерия и манипуляция массами… Понимаете, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина. Слава Богу, мы живем в стране, где политическая корректность не дошла до абсурда. Когда мужчину нельзя называть мужчиной, а женщину женщиной и надо называть их „личность“, приводит слова Кончаловского газета «Известия».

Ранее бывшую супругу известного режиссера Любовь Толкалину раскритиковали за высказывание, что «сексуальные домогательства — это прекрасно». Она заявила, что женщины, обвинившие Вайнштейна, «поступили не совсем по-девчачьи».

Если ты имеешь роль, то какая разница, как ты ее получила. Мне кажется, должна быть, наоборот, какая-то солидарность. Всем хорошо — ему хорошо, и им хорошо, и зрителям, самое главное, хорошо. Появились такие прекрасные роли. Вообще как можно мужчину обвинять в сексуальных домогательствах, разве он не для этого существует на свете? Если у него есть власть, которой он таким вот образом пользуется, то хорошо, поведала Толкалина.

При этом актриса заверила, что сама не сталкивалась с домогательствами на съемочной площадке. Также Толкалина убеждена, что женщина никогда не должна ставить мужчину в неловкое положение, так как «это качество ее женственности».

«Мне кажется, было бы обидно отказываться им от таких великих ролей, которые достались им через него. Поэтому это нечестно, девочки, так нельзя! Это же прекрасно, когда сексуально домогается тебя человек, у которого такая огромная власть, разве нет? Мне кажется, что единственная большая ошибка была их — рассказывать об этом», — подытожила звезда.

Эти слова вызвали неоднозначную реакцию у общественности. Позднее актриса поспешила заявить, что ее неправильно поняли.

Ранее более 30 актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, заявили, что продюсер Харви Вайнштейн их сексуально домогался. После разразившегося в Голливуде секс-скандала продюсера уволили из собственной компании, от него ушла жена, а сам он уехал в Аризону, чтобы «пройти курс психологического лечения по поводу своих сексуальных проблем».

Харви Вайнштейн спродюсировал десятки фильмов, получивших мировую известность и отмеченных премией «Оскар», в их числе «Английский пациент», «Влюбленный Шекспир», «Властелин колец», «Холодная гора», «Авиатор». Кроме того, он был продюсером многих фильмов Тарантино — от «Криминального чтива» до «Омерзительной восьмерки».