«Концерты тут устраивают! Разошлись по местам!» — в облсовете Черкасс подрались из-за русского языка (ВИДЕО 18+)

На заседании Черкасского облсовета произошла стычка из-за того, что и.о. директора гостиницы «Днепр» Борис Лебедцов начал свое выступление на русском языке.

Известные русобофы из партии «Свобода» потребовали, чтобы директор говорил на украинском языке. Лебедцов ответил, что на русском ему общаться удобнее, после чего депутат-«свободовец» Юрий Ботнар спровоцировал потасовку, перешедшую в массовую драку.

В итоге разошедшихся участников заседания разнимали депутаты и полиция, причем приструнить «поборников мовы» удалось на чистом русском.

«Вы что, ох*рели?! Концерты тут устраивают! Разошлись по местам, продолжим сессию», — на этих словах потасовка прекратилась.

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