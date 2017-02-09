Украина 

«Концерты тут устраивают! Разошлись по местам!» — в облсовете Черкасс подрались из-за русского языка (ВИДЕО 18+)

0 коментариев
«Концерты тут устраивают! Разошлись по местам!» — в облсовете Черкасс подрались из-за русского языка (ВИДЕО 18+) | Русская весна

На заседании Черкасского облсовета произошла стычка из-за того, что и.о. директора гостиницы «Днепр» Борис Лебедцов начал свое выступление на русском языке. 

Известные русобофы из партии «Свобода» потребовали, чтобы директор говорил на украинском языке. Лебедцов ответил, что на русском ему общаться удобнее, после чего депутат-«свободовец» Юрий Ботнар спровоцировал потасовку, перешедшую в массовую драку.

В итоге разошедшихся участников заседания разнимали депутаты и полиция, причем приструнить «поборников мовы» удалось на чистом русском.

«Вы что, ох*рели?! Концерты тут устраивают! Разошлись по местам, продолжим сессию», — на этих словах потасовка прекратилась.

Читайте также: Обращение к депутатам Верховной Рады от Юго-Востока — Олег Царев

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486625214

Другие новости:

le0fi4_1458810608

Южно-Украинская АЭС полностью прекратила свою работу

0
xa5ysr_1461719766

Они никогда не будут русскими. Ростислав Ищенко

0
afe12d_1474389122

Будни Украинского Государства: Под Киевом убили директора крупной фирмы (ФОТО, ВИДЕО)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *