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Концерн «Калашников» создал «умный» боевой модуль (ФОТО)

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Концерн «Калашников» создал «умный» боевой модуль (ФОТО) | Русская весна

Концерн «Калашников» разработал полностью автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии, позволяющие ему распознавать цели и принимать решения.

Об этом рассказала ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.

«В ближайшее время концерн представит линейку продуктов на базе нейросетей. Полностью автоматизированный боевой модуль с применением технологии планируется к показу во время форума „Армия-2017”», — сказала Иванова.

Нейросетью называется быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным изначально алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта.

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Концерн «Калашников» создал «умный» боевой модуль (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499279799

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