Представители власти донбасских республик одобрили проведение Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ расследование авиакатастрофы Boeing-777, произошедшая в июле 2014 года. Бойцы ополчения планируют не только сопровождать и охранять наблюдателей миссии, а также оказывать всяческое содействие в расследовании крушения, по информации портала Boeingisback.

Стимулом послужил журналист Патрик Ланкастер (хороший знакомый Грэма Филлипса, показавшего реальную ситуацию жизни постукраинского пространства Крыма и Донбасса), а точнее – его недавняя находка. В руках Патрика оказались человеческие останки, которые могут принадлежать одним из жертв авиакатастрофы, до сих пор не опознанных. Ланкастер выложил на свой YouTube канал соответствующий ролик, где говорит о необходимости отправить останки в Нидерланды для дальнейшего экспертного установления личности.

Генеральная прокуратура Донецка после обнаружения такой находки обратилась к Фреду Вестербеку, генеральному прокурору Нидерландов, и выразила свою готовность отправить останки в Королевство, ведь эти фрагменты помогут идентифицировать кого-то из тех, кто пропал без вести.

Доступ миссии ОБСЕ к месту крушения должен поспособствовать урегулированию конфликта между Донбассом и Киевом, а также плодотворному расследованию причин авиакатострофы самолеты компании Malaysia Airlines.

Стоит отметить книгу голландского профессора Университета Сассекса Кис ванн дер Пайля «Полет МН17, Украина и новая холодная война». В своем произведении писатель рассмотрел ситуацию с геополитической точки зрения. В основу книги выставлен вопрос о том, кому была выгодно крушение Boeing-777. За день до катастрофы страны БРИКС подписали соглашении о создании своего собственного банка, который стал прямым конкурентом Всемирного банка и МВФ. Ведь именно после случившегося американские газовые компании начали продвигаться на рынок Европы, вытеснив с него Россию, которая впоследствии отказалась от проекта «Южный поток», а Киев просто испортил отношения с Москвой.

В августе российская сторона передала международным следователям, которые занимаются этим делом, все данные с радаров, работавших в момент крушения, а также необходимую информацию по их расшифровке. Группа пообещала изучить предоставленные данные в ближайшее время. Остается открытым вопрос, а почему Нидерланды не запросили эти данные самостоятельно ранее, ведь информация о пуске ракеты «Бук» с подконтрольной Киеву территории была отправлена еще три года назад. Эти данные противоречат версии о пуске ракеты с территории, подконтрольной ополчению. Только вот будет ли предоставленная информация рассмотрена голландской стороной должным образом? Велика вероятность, что просто будет проигнорирована.

Открытым остается также вопрос, а получится ли опросить в ближайшее время тех, кто подозревается с украинской стороны? Ни Киев, ни Нидерланды особо не торопятся осуществлять обмен данным по крушению. Стоит отметить тот факт, что по конституции Украина не может выдать своих граждан, поэтому допрос невозможен даже по видеосвязи. При состоявшемся допросе также велика вероятность того, что появятся новые данные, которые будут противоречить официальной версии.

Весной текущего года Фред Вестербек заявил, что расследование продолжается и сроки его окончания не известны. Генеральная нидерландская прокуратура не связывает катастрофу с действиями России или ее граждан, что также было сообщено Вестербеком.

Boeing-777, самолет компании Malaysia Airlines, потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года, когда летел из Нидерландов в Малайзию. За три года расследования удалось лишь установить, что был ракетный удар с земли, однако до сих пор загадка, кто выпустил ракету. Остается надеяться, что в ближайшее время следователи смогут продвинуться по этому делу.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/20201/-