Коммунизм уже пришел – миллионы рады трудиться забесплатно

В нынешнем Интернете мы столкнулись с явлением, которое никто ещё толком не осмыслил: своеобразный сетевой коммунизм. Пока одни пытаются там заработать, а другие использовать Интернет для диверсий и вредительства, основная масса пользователей стремится бесплатно и бескорыстно помочь человечеству. То есть обеспечить доступ к произведениям науки, искусства, публицистики, философии на безвозмездной основе. Интернет – это прежде всего огромное количество бесплатных даров, тех вещей, которые раньше стоили бы денег. Ведь и книгу нужно купить, и граммофонную пластинку, и видеокассету – оплатив если не труд автора, то хотя бы носитель информации…

Сетевой коммунизм, в котором люди зачем-то пишут и корректируют бесплатно статьи в разных «Википедиях», ведут просветительские блоги, создают кинозалы и библиотеки – отражает тот двигатель цивилизации, который проглядели и марксисты, и капиталисты. Здесь исконное стремление нравственно неповреждённого человека сделать благо человечеству именно бесплатно и бескорыстно.

Это нравственное начало, требующее от человека бескорыстного служения его роду (а вовсе не жажда наживы) вела через века великих учёных, художников и прочих созидателей. Вот что двигало прогресс – а вовсе не материальный интерес жуликов и аферистов, как полагал Маркс и полагают сегодня либералы.

Не капитализм двигает цивилизацию. Он – гриб-паразит на её стволе, и чем больше в ней сил, соков, тонуса, тем больше и гриб-паразит. Оттого может показаться, что рост древа определяется ростом гриба-паразита, а не наоборот.

Но на самом деле гриб-паразит не помогает росту берёзки, увеличиваясь. Он берёт соки от её роста (без него она росла бы быстрее), увеличивается по мере её роста, но в конечном итоге может убить деревце, если слишком уж (как в наши дни) разрастётся.

Один человек думает, как помочь человечеству. Он донор, он отдаёт себя. Другой думает – как паразитировать на достижениях человечества. То есть в конечном счёте как паразитировать на доноре. Все великие открытия и достижения сделаны бескорыстными идеалистами, верящими в человечество и его светлое будущее. Но пользуются ими, среди прочих пользователей, проходимцы и мошенники.

И Маркс, и либералы считают, что личный интерес эгоиста движет науку и технику: мол пытаясь увеличить продажи, эгоист думает, как выпустить новые товары, больше, дешевле, чтобы они были технически более совершенны и т.п.

То есть получается, что из низменных побуждений человека вырастает возвышение человечества? Множество жадных эгоистов делают много плохих дел – а в сумме всем становится хорошо? Это, конечно, не так, и жизнь сто раз это доказывает каждому поколению.

Эгоист и рвач стремятся поднять цены, а не снизить, они выжимают всё из старого мира, а не творят новый. Для творчества нужны иные ориентиры – соприкосновение души человеческой с вечностью и вечными ценностями. В истории мы видим бесконечные попытки лучших людей облегчить жизнь человечества, отягощённую грибами-паразитами худших людей, стремящихся на этих попытках и их успехе паразитировать.

Но там, где речь заходит о мотивациях вечными ценностями, о диалоге человека с вечностью – там не избежать терминов «абсолют», «метафизика», «мировой разум» и т.п. То есть в общем и целом цивилизация с её прогрессом оказывается восхождением верующих во что-то вечное к их религиозному (по исходной природе, если не по форме) идеалу.

Собралась кучка идеалистов и договорились между собой начать делать жизнь лучше: придумать пахотное устройство, поливальную машину, лекарство от распространённой болезни, и т.п. Люди вокруг к такой затее относились по-разному. Одни не понимали эту «секту», обменивающуюся между собой добытой информацией о мире, другие смеялись над ней. Третьи же поддакивали и прилаживались воровать – понимая, что идеалиста обокрасть легко, он всегда оставляет зазор для хищений его имущества посторонними циниками…

Но кто двигал прогресс и цивилизацию? Склонные к тупому равнодушию? Насмехавшиеся? Воры? Совершенно очевидно, что нет.

Всякое движение человечества вперёд – продукт деятельности людей, мотивированных вечностью. Кто думал о ней – служил грядущим поколениям и человечеству в целом. Кто оставался в рамках своего времени – думал о себе, своих удовольствиях и в итоге грабил человечество.

Конечно, во все времена бедные завистники пытались сесть на место богатых; несомненно, и богатые эгоисты пытались законсервировать бедность своих слуг, расширить кастовую пропасть. Но эта борьба носит зоологический характер, её ведут все звери на Земле, а потому (раз у зверей прогресса и цивилизации не возникло) – не она породила суть человечества.

Классовой борьбой можно объяснить шараханья истории из стороны в сторону, но ей нельзя объяснить подъём, движение вверх. Ведь есть же что-то, что носит нас не просто из угла в угол, а поднимает, возвышает… Выдернув эту идеалистическую основу из социализма – вы сделаете ужас чубайсова пришествия необратимым. Что, собственно, и доказала трагическая советская история…

Александр Леонидов

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108984/19340/-