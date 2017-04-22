Комиссия СПЧ ООН не нашла связи между авиаударами и химатакой в Идлибе

Комиссии по расследованию событий в Сирии, созданной Советом по правам человека ООН, не удалось установить, какие именно самолеты наносили удары в Идлибе, она лишь подтвердила сам факт воздушных атак. Кроме того, как сообщает РИА Новости, связи между авиаударами и предполагаемой химической атакой, не найдено.

«Мы не установили связь между авиаударом и распылением (газа)… Есть несколько версий, но мы не пришли к заключению. Комиссия продолжает расследовать все обстоятельства и изучать (действия) террористов, которых много, в связи с распылением этого нервно-паралитического вещества и все другие инциденты в Хан-Шейхуне в этот день», — рассказал глава комиссии Паулу Сержиу Пинейру.

Ссылаясь на опубликованный накануне доклад ОЗХО, глава комиссии рассказал, что первая атака произошла в 6.40−7.00 утра и «совпала по времени с распылением химического вещества вроде зарина или похожего на него нервно-паралитического вещества». В результате погибли до 100 человек.

Второй удар нанесли между 11 и 12 часами того же дня, он пришелся по больнице, где оказывали помощь пострадавшим.

EADaily напоминает, что западные делегации без каких-либо внятных объяснений заблокировали предложение российской стороны о том, чтобы эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетили места предполагаемой химатаки в Сирии.

«В этом проявилась полная несостоятельность позиции наших западных коллег, которые по сути запрещают ОЗХО направлять своих инспекторов на место инцидента и на тот аэродром, откуда якобы вылетели самолеты со снарядами, снаряженные химическим веществом», — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.