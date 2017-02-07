Ливия связана с Россией «историческими» отношениями и рассчитывает на поддержку Москвы для отмены введённого против ливийского правительства эмбарго, заявил в интервью Le Journal du dimanche фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий вооружёнными силами страны.

Главнокомандующий ливийскими вооружёнными силами фельдмаршал Халифа Хафтар заявил в интервью Le Journal du Dimanche, что Ливия является историческим партнёром России, и поэтому рассчитывает на исполнение заключённых ранее между двумя государствами соглашений.

«Нас связывают с Россией исторические отношения, и в рамках этих отношений, конечно же, существуют контракты и соглашения, которыми мы также повязаны. Мы рассчитываем на то, что эти соглашения и контракты будут активированы, дабы наша армия могла извлечь из этого пользу», — подчеркнул фельдмаршал. — «Мы также надеемся, что Россия внесёт свой вклад в снятии несправедливо наложенного на нас эмбарго».

Господин Хафтар отметил, что ливийское руководство хотело бы наладить сотрудничество и с Вашингтоном при новом президенте Дональде Трампе.

«Кроме того, мы уповаем и на то, что в снятии эмбарго поучаствуют и Соединённые Штаты, и что они внесут вклад в борьбу с терроризмом — если, конечно, верить заявлениям господина Трампа», — пояснил он в беседе с журналистом JDD. — «Мы — в числе стран, которые первыми выразили надежду на то, чтобы он встал на сторону нашего народа, чтобы снять эмбарго, и окажет Вооружённым силам Ливии поддержку в борьбе с террористами на ливийской территории».