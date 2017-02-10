Командующего литовскими ВВС уволили за ремонт вертолетов в России

За решение отремонтировать вертолеты Ми-8 в России уволен командующий военно-воздушными силами (ВВС) Литвы полковник Аудронис Навицкас.

Экс-главком этим, возможно, нарушил дисциплинарный устав, отметили в министерстве обороны Литвы.

Приказ об увольнении Навицкаса в запас подписал министр литовской обороны Раймундас Кароблис. Ремонт вертолетов якобы не согласуется с политическими установками Совета по оборонным ресурсам не производить такие работы в России, сообщает ТАСС.

Ремонт в России двух используемых в поисково-спасательных работах вертолетов Ми-8, как подчеркнули в литовском оборонном ведомстве, не согласуется с интересами национальной безопасности Литвы.

Вертолет Ми-8 свой первый полет совершил 9 июля 1961 года. Вертолет производился в Казани и Улан-Удэ. Этот двухдвигательный вертолет является одним из самых массовых в истории мировой авиации. Всего произведено более 12 тысяч пятилопастных машин.