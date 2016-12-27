Командир хотел посадить Ту-154 на воду, — источник
Разрушения хвостовой части самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, предварительно свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду.
Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
«Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, хвостовая часть обнаружена, но не поднята. На ней видны обломки двигателей.
Ту-154 ВКС РФ потерпел катастрофу почти сразу после взлета из аэропорта Адлера 25 декабря. Самолет упал неподалеку от берега в воды Черного моря.
На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа: трагедия унесла жизни практически всего ансамбля Александрова, журналистов трех федеральных телеканалов, правозащитника Елизаветы Глинки, начальника департамента культуры военного ведомства Антона Губанкова, сотрудников министерства.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1482791152