Командир штурмового отряда, деблокировавшего Дей-эз-Зор, обратился к боевикам и пообещал освободить Идлиб (ВИДЕО)

Крупная победа правительственных войск при поддержке российских ВКС — деблокирование Дейр-эз-Зора — еще на один шаг приблизила мир в Сирии.

Огромный душевный подъем испытывают сейчас все сирийцы, нацеленные на полное освобождение сирийской земли от террористов. С большой перспективой в будущее смотрят и жители северо-запада страны, которые уверены, что Сирийская армия завершит освобождение от террористов провинций Идлиб и Алеппо.

В интервью для «Русской Весны» командир штурмового отряда, чьи солдаты освобождали Дей-эз-Зор, выступает с уверениями скорой победы над террористами «Джебхат-ан-Нусры»** и призывами к своим соотечественникам:

«Нам дарована Родина. Я брат Шейха Турки Аль-Бухаммада*.

Аллах дарует нам Родину. И благодаря всевышнему мы носим вот этот мундир. Мы говорим про это как честь, честь этой страны.

Мы отправили свои войска в Дейр-Эз-Зор, и на мой взгляд, во имя Аллаха, наши силы придут к успеху также и в Алеппо, положат конец этому беспределу и терроризму в Идлибе, завершат их существование в Сирии в общем. Но я огорчен. Я огорчен всеми арабами в Сирии. Огорчен всеми в Сирии. Мне очень обидно за тех арабских сирийцев, которые таскают и держат оружие против Сирии. Сирия, которую создал Бог как рай. Наша страна просто рай, почему вы уничтожаете её, уничтожаете цивилизацию.

Зачем вы воюете против этой прекрасной страны, против этого мирного народа. Мне обидно, что вы работаете с боевиками из Туниса, Марокко, Америки, Саудовской Аравии, наша страна только для сирийцев.

Я советую каждому сирийцу подумать головой о будущем этой страны, о её детях, и вернуться как можно быстрее к Родине.

До Войны — клянусь Богом — люди из Иордании и из Саудовской Аравии приезжали в Сирию лечиться. Сколько бы я хотел объяснить и рассказать про Сирию — не получится, потому что нет слов, которые могут объяснить, насколько эта страна просто прекрасна. Все учились и лечились почти бесплатно и хлеб был очень дешевым. Народ Турции, Америки и остальных стран просто издеваются над нами. Давайте будем все вместе, давайте будем одной рукой, у нас прекрасная цивилизация. Мы уже 7 лет воюем ради страны, мы любим Родину, поэтому я решил посвятить свою жизнь Сирии.

Мы сейчас воюем в Дейр-Эз-Зоре и как только мы освободим город сразу же отправимся в направлении Алеппо и Идлиба. И я обещаю освобождать всю территорию Сирии».

*Шейх Абед — брат командира народного ополчения «Аль-Бухамат», командует народным ополчением на направлении Алеппо. В прошлом участвовал в освобождении Алеппо.

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** Запрещенная в РФ террористическая организация.