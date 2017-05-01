Командир экипажа сообщил подробности ЧП на рейсе Москва-Бангкок

В редкую полетную ситуацию попали пассажиры рейса SU270 Москва-Бангкок.

Как сообщала «Русская Весна», за 40 минут до посадки самолет попал в так называемую «турбулентность ясного неба».

«Вся эта перегрузка длилась секунд 15, и через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа, самолет вернули на нужную траекторию. И все это прекратилось. Но, к сожалению, пассажиры, которые были не пристегнуты ремнями безопасности, получили травмы», — рассказал командир экипажа Александр Рузов.

«Турбулентность ясного неба» у пилотов характеризуется чистым небом и хорошей видимостью, поэтому метеорологический радиолокатор не может уловить приближение этого атмосферного явления. Однако в течение года их регистрируется более 700.

Также сообщается, что врачи наблюдают за состоянием здоровья россиян, которые пострадали во время рейса. В частности, 15 пострадавших, в том числе и один ребенок, находятся в больнице Бангкока. А 9 человек, включая четверых детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

Здоровье пострадавших оценивается как среднетяжелое, однако угрозы для жизни нет.

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