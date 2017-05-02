Командир Boeing «Аэрофлота» о турбулентности: перегрузка длилась 15 секунд

Boeing 777 «Аэрофлота», который попал в зону сильной турбулентности по пути в Бангкок, вернулся на нужную траекторию движения в течение 30 секунд после начала перегрузок. Об этом, как сообщает НТВ, рассказал командир экипажа самолета Александр Рузов.

По его словам, при попадании самолета в «турбулентность ясного неба», перегрузка длилась в течение 15 секунд. «Через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолет вернули на нужную траекторию. Но, к сожалению, пассажиры, которые были не пристегнуты, получили травмы», — сказал Рузов, отметив, что все произошло за 20 минут до начала снижения.

Ранее стало известно, что проверку по факту инцидента начали Московская межрегиональная транспортная прокуратура и СКР.

Напомним, 1 мая Boeing 777, выполнявший рейс Москва — Бангкок, попал в «турбулентность ясного неба». Она возникает в чистом небе с хорошей видимостью и метеорологический радиолокатор не может уловить ее. Поэтому экипаж не успел предупредить пассажиров.

На борту было 313 человек. Пострадали 25, 11 из которых уже выписали из больниц.