Команда по подготовке «Евровидения» в Киеве заявила о прекращении работы

Команда, работавшая над проведением конкурса «Евровидения-2017» в Украине, официально заявила о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса.

Текст заявления оказался в распоряжении украинских СМИ.

«Мы, команда «Евровидение», для которых этот Конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что мы оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению Конкурса. Это был не только уникальный опыт и уникальные знания, но и уникальные человеческие отношения, которые являются для нас не меньшей ценностью. Мы идем, чтобы дать возможность этому конкурсу состояться.

Начиная с июня 2016 году до сегодня команда «Евровидение» провела большой объем организационной, юридической и информационной работы по подготовке к проведению «Евровидения» в Украине. Профессиональная команда из сотрудников НТКУ и приглашенных специалистов должна была обеспечить высококачественное, честное и высокопрофессиональное «Евровидение-2017».

В декабре после обеспечения нашей команды подтверждением от ЕВС о том, что «Евровидение-2017» действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя Конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов «Евровидение» в Украине.

Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована. Мы неоднократно письменно и устно сообщали об этом руководство НТКУ (ОАО «НОТУ»), руководство Госкомтелерадио, представителей Кабмина, мы пытались найти компромиссные решения и прилагали все усилия для дальнейшей реализации проекта.

За это время, кроме презентации результатов работы нашей команды, проведенной за период сентябрь–декабрь 2016 года, новое руководство Конкурса не было проведено ни одной реальной действия для реализации проекта в нужные сроки. С сожалением сообщаем, что наша команда не может принять подобное назначение и не видит возможности продолжать свою работу в проекте по подготовке и проведению «Евровидения» в Украине.

Мы не хотим комментировать менеджерские качества, принципы руководства проектом, коммуникативные навыки, профессиональные наработки, а также ценности и цели руководства. Мы говорим о том, что принципы транспарентности, способность решать профессиональные задачи и вызовы должны стать основой для проведения «Евровидения-2017».

Предложенная нам новая структура управления Конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над Конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров, — все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведения Конкурса в Украине.

Наше альтернативное и компромиссное предложение о распределении полномочий и сфер ответственности внутри команды «Евровидения», к сожалению, не нашла поддержки у руководства ОАО «НОТУ». В связи с этим сообщаем, что известная вам в течение многих месяцев работы команда по подготовке к «Евровидению» не видит больше возможности продолжать работу над Конкурсом на предложенных нам условиях.

Мы искренне благодарны всей нашей команде за многомесячную работу, профессионализм и самоотверженность», — говорится в заявлении.