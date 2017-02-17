Команда «фас»: Пентагон занимает позицию силы

На саммите глав минобороны стран НАТО в Брюсселе 15 февраля новый руководитель Пентагона Джеймс Мэттис выступил за общение с Москвой с «позиции силы».

Мэттис отметил, что баланс между сотрудничеством и конфронтацией — это неприятное стратегическое положение, но альянс не готов «сдавать ценности союза или позволить действиям Москвы говорить громче, чем кто-либо в этом зале».

Ответ российского министра обороны Сергея Шойгу последовал незамедлительно:

«Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России — бесперспективны».

Россия в последние годы заявляет о возросшей активности НАТО у своих западных границ. Альянс продолжает реализацию программы «сдерживания российской агрессии». И буквально вчера министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подписали совместный договор об упрощенном передвижении войск НАТО в трех странах Балтии.

Несмотря на миролюбивые заявления президента США Дональда Трампа, геополитическая инерция огромной страны и новая администрация Белого дома, сформированная преимущественно из старых «ястребов», возвращают Америку, Пентагон и НАТО на круги своя. Вплоть до «обамовской» риторики о возвращении Крыма.

Имеется ли выход из конфигурации геополитического противостояния Запада с Россией?

Прибалтийский фронт и РСМД

Войска США в Европе, нелегитимные антироссийские санкции и переговоры «с позиции силы» — не наш выбор.

США направляют бронетанковые подразделения в страны Балтии, Польшу, Румынию и Болгарию якобы для защиты их от российской угрозы. Точка зрения России неизменна: политика НАТО превращает страны Восточной Европы в плацдарм для агрессии. Размещение живой силы и бронетехники Пентагона в Польше и Прибалтике, перекрестное развитие договорной базы — живое тому подтверждение.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис 15 февраля заверил европейских коллег: военно-политической кастрации альянса не будет, но за это придется заплатить. Брюссель сделал глубокий выдох — отдавать долги европейские союзники готовы. Госдепартамент США уже одобрил сделку по продаже вооружений странам НАТО на сумму свыше 230 миллионов долларов.

Усилия обоюдны, Пентагон в 2017 году на «Европейскую инициативу сдерживания» потратит 3,4 миллиарда долларов.

Огромные деньги брошены на укрепление восточноевропейской «линии фронта». Кроме поляков, готовых к ракетному шантажу, «на острие копья» НАТО усердствуют государства Балтии, видящие перспективу лишь в дальнейшей милитаризации.

Еще одна тематическая доминанта саммита в Брюсселе — страсти по Договору РСМД. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного в 1987 году и запрещающего сторонам производство и размещение баллистических и крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. При этом Москва сохраняет приверженность соблюдению договора.

Провокационную публикацию New York Times о нарушении Россией Договора РСМД в НАТО не комментируют, и все же администрация Белого дома анализирует некие данные о «продолжающихся нарушениях».

Заслуживает внимания громкое заявление Мэттиса в Брюсселе: «НАТО — самый успешный военный альянс в истории». Беглый обзор коллективных боевых действий в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и в ряде других стран — менее всего говорит об успехах.

Украинский проект

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рекомендовал России смириться с расширением альянса на Восток, будто нас это не касается, а судьба прибалтийских и украинских аборигенов уже решена.

Запад привычно склоняется к силовому разрешению геополитических проблем, которые нередко сам и создает.

В случае с непокорной Москвой невозможно просто начать войну — действие будет равно противодействию. Отсюда вполне предсказуемые маневры-многоходовки Вашингтона с Брюсселем и Киевом.

Поддерживая потенциал НАТО и ВСУ, Соединенные Штаты осознанно становятся поджигателями новой войны в Европе и стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе.

Украинским проектом Вашингтон занимается с 1997 года, и результаты налицо. Сегодня официальный Киев открыто угрожает России десятками тысяч убитых, а ЕС — толпами беженцев. После того как американцы проинвестировали пять миллиардов в киевский Майдан, экономически стабильная до 2014 года Украина достигла уровня слаборазвитых африканских стран.

Тучи сгущаются над всем Черноморским регионом, в котором альянс намерен «реализовывать планы по укреплению присутствия».

Как водится, под низменные цели на Западе подгоняют пафосные теории.

Занимавший один из высших постов в командной структуре НАТО британский генерал Ричард Ширрефф считает, что Западу нужно быть готовым к войне с Россией: «История учит нас, что слабость только воодушевляет авторитарных правителей и агрессию. А вот когда встречаешь их силой, показываешь, что можно дойти только до сих пор и не дальше — это, напротив, эффективный способ положить конец их действиям».

Слова — это просто слова. Интересно, как генерал представляет «встречу силой» на украинском поле боя? Неужели НАТО по сирийскому сценарию будет взаимодействовать с запрещенной в России экстремистской организацией «Правый сектор» и неуправляемыми «добробатами» как с умеренной оппозицией?

Символы веры

Возможно, в Вашингтоне начинают осознавать, что США не могут бесконечно проводить внешнеполитическую линию силовых коррекций, но запасной концепции, кроме «американской исключительности», не существует. Вашингтон и Брюссель остаются одновременно и генераторами, и заложниками сложившейся ситуации.

На этом фоне вера в чудо, Деда Мороза и доброго Трампа — чисто российское чудачество.

США создавали жесткими методами, вся американская история состоит из войн и военных конфликтов на чужих территориях. Только в 2016 году США сбросили более 26 тысяч бомб в семи странах мира. И почему сегодня стопроцентный американец Дональд Трамп вдруг окажется для нас принципиально иным президентом США?

Вероятно, военно-политическая инерция и косность Запада в обозримой перспективе никуда не денутся. И наши надежды могут быть связаны только с дальнейшим развитием экономики и Вооруженных сил России.

Россия не стремится к конфронтации с НАТО и вынужденно отвечает на Западном стратегическом направлении. Размещает в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер-М», боеголовки которых неуловимы для существующих и перспективных систем ПРО.

Разворачивает в Западном военном округе новую танковую армию и три новые общевойсковые бригады. Тонизирует армию и флот внезапными проверками. Новые виды оружия и запуски МБР из европейской части России по полигону на Камчатке — тоже не признаки агрессии, а ясное предупреждение потенциальным агрессорам.

Полагаю, сложившееся соотношение сил России и Запада — не исторический тупик, а отрезок большого пути. Пока мир балансирует на грани войны, еще есть время для непростого переосмысления, для генерации новых концепций.

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Александр Хроленко, обозреватель МИА «Россия сегодня»