Колонны бронетехники России и США прибыли в курдские районы Сирии, встав между турками и YPG (ФОТО, ВИДЕО)

В понедельник появились кадры прибытия российских военных подразделений в кантон Африн, который расположен в северо-западной части провинции Алеппо.

Как видно на рисунках ниже, конвой военной полиции минобороны РФ и Центра примирения прибыл в сельскую местность в упомянутом регионе.

Сообщается, что российское командование в Сирии и командиры Отрядов народной самообороны Африна (YPG) достигли соглашения, по условиям которого вблизи турецкой границы будет установлены российские военные посты. Данное соглашение предназначено для предотвращения нападений турецкой армии на позиции YPG в этом регионе.

Военный источник подтвердил «Русской Весне», что такое решение действительно было принято.

«Вблизи линии разграничения враждующих сторон устанавливаются блокпосты ЦПВС для предотвращения провокаций», — рассказал собеседник «Русской Весны».

Ранее конвой американских бронемашин был замечен в городе Камышлы на северо-востоке Сирии, где они выполняют те же патрульные обязанности у турецкой границы.

Минобороны РФ и Пентагон пока официально не комментируют эту деятельность своих подразделений, но очевидно, что теперь курдские силы получили поддержку и защиту как от США (на востоке), так и от России (на западе), что должно предотвратить дальнейшую турецкую агрессию в северной Сирии.

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