Колонна военной техники ВСУ направляется в сторону Мариуполя

Видео предоставлено Алексеем Журавко специально для News Front.

Короткое видео, снятое очевидцем в Херсонской области. На кадрах видно передвижение большой колонны военной тяжелой техники в сторону Мариуполя.

«Сегодня мне прислали видео, где видно, как большая колонна военной тяжелой техники передвигается в сторону Мариуполя.», — написал Алексей Журавко на своей странице в Facebook.

По словам жителей, каратели передвигаются в сектор «М».

«Людям удалось пообщаться с военными возле рынка. Как жители сообщают, что военные передвигаются в сторону Мариуполя в сектор «М»», — сообщил он.

Метки по теме: Алексей Журавко; война а Донбассе; Гражданская война на Украине; новости ДНР; Новости Донбасса; обострение в Мариуполе; техникв ВСУ; Херсонская область

По материалам: https://news-front.info/2017/04/24/kolonna-voennoj-tehniki-vsu-napravlyaetsya-v-storonu-mariupolya/