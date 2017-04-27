Украина 

«Коломойский выстраивает отношения с Трампом через его зятя» — интервью с Олегом Царевым (ВИДЕО)

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«Коломойский выстраивает отношения с Трампом через его зятя» — интервью с Олегом Царевым (ВИДЕО) | Русская весна

На что пойдет Порошенко, чтобы обеспечить себе второй президентский срок?

Как и через кого Коломойский «охмурял» Трампа? Когда ждать нового обострения ситуации в Донбассе?

На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью Константину Долгову ответил известный политик, депутат последней легитимной Верховной Рады Украины Олег Царев.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493286700

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