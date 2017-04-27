«Коломойский выстраивает отношения с Трампом через его зятя» — интервью с Олегом Царевым (ВИДЕО)
На что пойдет Порошенко, чтобы обеспечить себе второй президентский срок?
Как и через кого Коломойский «охмурял» Трампа? Когда ждать нового обострения ситуации в Донбассе?
На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью Константину Долгову ответил известный политик, депутат последней легитимной Верховной Рады Украины Олег Царев.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493286700