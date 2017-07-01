Количество пострадавших в результате стрельбы в Арканзасе возросло до 28

Как стало известно, при стрельбе в ночном клубе американского города Литл-Рок в штате Арканзас по уточненным данным пострадали не 17, а 28 человек. Именно эту цифру сообщает местная полиция — данные опубликованы в субботу 1 июля в Twitter полицейского управления города.

В ходе стрельбы в клубе Power Lounge, где в ночь на субботу был концерт, 25 человек получили огнестрельные ранения, еще у троих — травмы, не связанные со стрельбой.

Шеф городской полиции города Кентон Бакнер сообщил ранее, что ЧП произошло из-за ссоры между посетителями клуба. Версию теракта стражи порядка исключают.