Количество пострадавших в результате стрельбы в Арканзасе возросло до 28
Как стало известно, при стрельбе в ночном клубе американского города Литл-Рок в штате Арканзас по уточненным данным пострадали не 17, а 28 человек. Именно эту цифру сообщает местная полиция — данные опубликованы в субботу 1 июля в Twitter полицейского управления города.
В ходе стрельбы в клубе Power Lounge, где в ночь на субботу был концерт, 25 человек получили огнестрельные ранения, еще у троих — травмы, не связанные со стрельбой.
Шеф городской полиции города Кентон Бакнер сообщил ранее, что ЧП произошло из-за ссоры между посетителями клуба. Версию теракта стражи порядка исключают.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/01/kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-strelby-v-arkanzase-vozroslo-do-28