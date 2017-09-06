Кольцо НАТОвских военных учений сжимается вокруг России (ФОТО)

Антироссийская истерия военно-политического руководства НАТО многократно выросла за последние годы.

В начале 2017 года заместитель командующего войсками США в Европе генерал-лейтенант Тим Рэй заявил: «Мы увеличим масштаб многих учений, которые регулярно проводим, и придадим им более комплексный характер, уделяя внимание объединенной организации взаимодействия, противоракетной обороне и операциям по преодолению кризисных ситуаций».

Судя по всему, НАТО решило устроить настоящее турне для своих военнослужащих в 2017 году. В этом году в Европе не будет страны, которая не услышала или не услышит громыханий военной машины Североатлантического альянса:

Январь — «Дравский бизон-2017» (BisonDrawsko) в Польше.

Февраль — военно-морские учения «Щит моря-2017» (SeaShield) на обширной площади в 80 тысяч квадратных километров.

Март — военно-морские учения «Посейдон-2017» (Poseidon) в западной части Черного моря.

Конец мая — «Удар Сабли» (SiberStrike) в Латвии.

Начало июня — «Благородный прыжок-2017» (NobleJump) на полигоне «Чинку» в Румынии, которые прославились тем, что, принимавшие в них участие военнослужащие Болгарии во главе со своими командирами наотрез отказались участвовать в стрельбах, так как на мишенях присутствовали российские опознавательные знаки.

Июнь — «Железный волк-2017» (GelezinisVilkas) в Литве с отработкой маневров по обороне Сувалкского коридора (территории между Республикой Беларусь и Калининградской областью), который якобы будут захватывать в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017».

Июнь — военно-морские учения «Балтийские операции-2017» (Baltops) с участием подводных лодок, самолетов B-52 и обрабатыванием операций по десантированию на побережье вероятного противника.

Июль — украинско-американские учения «Морской бриз-2017» (SeaBreeze).

Июль — «Благородный партнер-2017» (NoblePartner) в Грузии.

В сентябре НАТО продолжит «бряцать оружием» на территории стран бывшего Советского Союза:

С 3 по 11 сентября — «Проворный дух-2017» (AgileSpirit) в Грузии.

С 7 по 23 сентября — «Быстрый трезубец-2017» (RapidTrident) на западе Украины.

Это далеко не полный список всех учений НАТО и партнеров альянса в Европе. Учения разного масштаба и направленности проводятся каждый месяц.

Проводя такое количество масштабных и регулярных военных учений с нескрываемыми антироссийскими сценариями и в непосредственной близости от границ России, страны НАТО их лидеры еще умудряются обвинять Россию в излишней воинственности.

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