Кого мы любим больше – технику или человека?

«Что за дикий вопрос! – возмутятся читатели, – разумеется, людей мы любим больше».

А вот и не угадали! Факты говорят об обратном. И всем, кто мне не верит, я сейчас их приведу.

Любая техника снабжена инструкцией. При малейшей поломке, мы несём её в ремонт. А к человеку, явившемуся на свет, никакая инструкция не даётся. И если о детях ещё какая-то забота осуществляется (заболел – ведут к врачу; достиг положенного возраста – ведут в школу), то о взрослых чаще всего нет. «Заболел, ладно, будет время, схожу в поликлинику». Или ещё так: «Заболел, где-то у меня лежали какие-то таблетки, надо отыскать и выпить». Чем заболел, от того ли таблетки, не вышел ли срок их годности – сойдёт и так!

Совсем другое дело техника. Сломался телевизор, и мы тут же, не откладывая на будущее, обращаемся к специалисту. «А как же без телевизора!» А без здоровья оказывается можно! И ещё удивляемся, что продолжительность жизни в нашей стране меньше, чем во многих других странах.

Но отношение к своему здоровью это ещё, так сказать, цветочки. Ягодки же – отношение к собственной жизни. Как мы живём, правильно или неправильно, со смыслом или без, с целью или бесцельно, к чему-то стремимся или плывём по течению – об этом вообще многие не задумываются. «Прожил день – и ладно!» И так же с годом, десятилетием и всей жизнью. Прожил – и ладно! А зачем жил? И какая кому вышла польза от твоей жизни?

Как всё чётко и замечательно устроено с техникой! Всё с ней понятно: эта кнопка для того-то, эта для другого, забарахлила – в ремонт, вышла из строя – заменил. Что бы так же было чётко и продуманно с человеческой жизнью! Но нет ни инструкций, ни ремонтных мастерских. Тело ещё врачи как-то могут отремонтировать, а вот с душой – полный швах. Если занемогла душа, посылают в церковь или к психологу, ничего другого не придумали. Но если люди даже в поликлинику не особо желают идти, то кто пойдёт к духовнику? Некоторые, правда, иногда обращаются, когда совсем прижмёт, но чуть полегчало, – опять за старое.

И никому до всего этого нет никакого дела – ни государству, ни образовательным учреждениям, ни самим людям. И, может быть, можно было как-то смириться с таким положением, если б не существовало никаких инструкций. Но в том-то и дело, что их с древнейших времён по сегодняшний день накопилось предостаточное количество. И эти инструкции не от каких-то дилетантов, а от самых великих умов в истории.

«Так ведь никто ж с меня не спросит, изучал я эти самые инструкции или нет! А мне оно нужно!»

Бертольд Брехт утверждал: «Бояться надо не смерти, а пустой жизни». «А кто для меня этот Брехт? Начальник что ли? Он мне зарплату не платит!»

Многие мудрые люди говорили, что мы в своей жизни повторяем ошибки совершенные до нас. Все проходят этот путь заново, подвергаются тем же опасностям, попусту тратя силы там, где их можно было сберечь. Изучать опыт предков нам лень, проще оказывается набивать себе шишки и наживать проблемы на свою голову.

Говорят, человек задумывается обо всех таких вопросах, когда в одиночестве отходит на тот свет. Кается, рассказывают, он при этом. А что толку, жизнь-то уже закончена!

«Вера в прогресс, в непрерывное совершенствование человечества, вдохновлявшая множество людей в последние два века, полностью разоблачена, ибо оказалось, что человечество не движется вперед, оно ни на шаг не приблизилось к осуществлению совершенного общественного строя, воплощению добра и разума в человеческих отношениях», – делает вывод Валерий Губин.

Учёные пришли к весьма печальному выводу: весь прогресс человеческой цивилизации свёлся к прогрессу техники.

Вот и получается, что техника для нас важнее собственной жизни. А люди, какими были на заре истории, такими и остались. Ума не прибавилось ни грамма. Единственное, что в технике стали лучше разбираться.

2015 г.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110796/21272/-