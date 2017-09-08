Коалиция опровергает информацию об эвакуации из Сирии командиров ДАИШ

Информация о том, что американские ВВС эвакуировали из провинции Дейр-эз-Зор в Сирии более 20 полевых командиров ДАИШ, не соответствует действительности и является ложной. Об этом РИА Новости заявил представитель коалиции во главе с США, отметив, что Штаты и их союзники ведут операцию против террористов в Сирии и Ираке с 2014 года.

Ранее военно-дипломатический источник агентства сообщил, что в августе ВВС США из района Дейр-эз-Зора эвакуировали свыше двадцати полевых командиров и приближенных к ним боевиков ДАИШ. Отмечается, что лишившись «благодаря американцам» своих командиров, боевики прекращают организованные действия и бросают свои позиции, примыкая к другим отрядам или спасаясь бегством поодиночке.

По мнению источника, Вашингтон планирует использовать опыт вывезенных боевиков «на других направлениях».

Кроме того, собеседник агентства говорит, что захваченные в плен террористы на допросах рассказали о многочисленных фактах поддержки американскими спецслужбами полевых командиров, как во время прежней администрации, так и после избрания Дональда Трампа.

Ранее EADaily сообщало, что накануне впервые с 2014 года помощь в сирийский Дейр-эз-Зор поступила не по воздуху, а по земле. Колонна грузовиков российского Центра по примирению враждующих сторон в САР доставила в частично деблокированный город мобильные станции очистки воды, дизельные генераторы, бутилированную воду, продовольственные пакеты и лекарства.

В течение минувших суток боевики террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) пытались атаковать с целью восстановить блокаду. Наступательный порыв террористов сдерживает авиация и артиллерия.

По данным Минобороны РФ, в Дейр-эз-Зоре разрушены большинство электрогенерирующих и водонасосных станций. В подконтрольных террористам районах практически полностью уничтожена инфраструктура.