Проишествия 

КНДР запустила баллистическую ракету неизвестного типа

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Иллюстрация: rus-news.ru

Военные Северной Кореи из окрестностей Бангьен в провинции Северный Пхеньян произвели запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на сведения Вооруженных сил Южной Кореи.

При этом, пока неизвестно, какую именно ракету запустила КНДР, и где точно она может приземлиться. Поэтому южнокорейские военные сейчас экстренно собирают все данные о траектории полета.

Тем временем, как передает NHK, в Японии не исключают, что ракета может упасть в исключительной экономической зоне этой страны. Поэтому всем кораблям, находящимся в море, рекомендовано соблюдать осторожность.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/04/kndr-zapustila-ocherednuyu-ballisticheskuyu-raketu-neizvestnogo-tipa

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