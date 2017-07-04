КНДР запустила баллистическую ракету неизвестного типа

Военные Северной Кореи из окрестностей Бангьен в провинции Северный Пхеньян произвели запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на сведения Вооруженных сил Южной Кореи.

При этом, пока неизвестно, какую именно ракету запустила КНДР, и где точно она может приземлиться. Поэтому южнокорейские военные сейчас экстренно собирают все данные о траектории полета.

Тем временем, как передает NHK, в Японии не исключают, что ракета может упасть в исключительной экономической зоне этой страны. Поэтому всем кораблям, находящимся в море, рекомендовано соблюдать осторожность.