КНДР произвела неудачный запуск баллистической ракеты

Баллистическая ракета, которую испытали в КНДР, взорвалась через несколько секунд после запуска, который признан неудачным. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск неопознанной ракеты был произведен из района в провинции Южная Пхёнан. «По предварительным данным, запуск был неудачным. Ракета взорвалась через несколько секунд», — отмечает агентство.

Источники Reuters в Пентагоне также говорят о том, что запуск баллистической ракеты был «провальным».

EADaily напоминает, что в последнее время политика КНДР беспокоит США, которые призывают Пхеньян отказаться от ядерной программы. Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется дипломатическим путем повлиять на КНДР. «Конечно, есть шанс, что все закончится большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Но мы хотим решить проблему дипломатическим путем, хотя это сложно», — сказал Трамп.