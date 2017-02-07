Климкин знает о «классном» разговоре Порошенко и Трампа

Министра иностранных дел Украины Климкина осчастливил телефонный разговор Трампа и Порошенко. Кроме того, глава МИД «незалежной» настаивает, что Трамп в курсе обстановки на Донбассе.

В эфире одного из украинских телеканалов Павел Климкин дал состоявшемуся разговору Порошенко и Трампа определение «классный».

«Во-первых, этот разговор был классным по атмосфере. Во-вторых… содержательность этого разговора: президент США был проинформирован о том, что происходит, в том числе и вокруг Авдеевки, но он задавал очень четкие вопросы… Глубина этих вопросов и желание разобраться в том, что происходит, для меня были очень хорошими признаками», — заявил Климкин.

Как сообщала «Русская Весна», сам Трамп, отвечая на вопрос ведущего Fox News Билла О’Рейли, уточнил, что «не знает в точности», что происходит сегодня на Украине.

«Мы не знаем в точности, что там происходит. Эти про-силы, мы не знаем, неконтролируемы они или контролируются — такое тоже бывает. Мы узнаем. Я удивлюсь, если… но посмотрим», — сказал Трамп.

Таким образом, Киев, изображая хорошую мину при плохой игре, вновь пытается убедить мировую общественность в поддержке, которую новая администрация США якобы оказывает украинским властям.

Такой подход увязывается с общей стратегией украинских политиков на сохранение «стратегического сотрудничества» с США, о чем свидетельствует, например, эпичная «встреча у туалета», которую организовала в США Юлия Тимошенко.

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