Климкин заявил о «сильном месседже» от Трампа

Глава МИД Украины Павел Климкин, который в настоящее время находится в Вашингтоне, заявил, что высказывание Дональда Трампа касательно Крыма является «сильным меседжем».

«Мы все вместе работали над тем, чтобы получить такой очень сильный месседж. После того, как такой месседж прозвучал в Совете безопасности (ООН) со стороны представителя Соединенных Штатов при ООН, сейчас мы слышим это очень последовательно и уже не первый раз от новой администрации.

И то, что я слышу… вчера, сегодня — это очень важно для того, чтобы построить очень практичную и очень логичную картину того, как мы будем работать дальше вместе», — лучится счастьем Климкин.

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Климкин выразил правительству США «благодарность за поддержку», заявил, что Украина готова к практическому взаимовыгодному сотрудничеству, и добавил, что заявление Белого дома было «ожидаемым».

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