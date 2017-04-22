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Климкин: «Решение суда в Гааге стало настоящим ударом для России»

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Климкин: «Решение суда в Гааге стало настоящим ударом для России» | Русская весна

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин решил, что решение Международного суда ООН в Гааге по иску Украины против России «приблизило момент привлечения Кремля к ответственности».

«(Решение суда) стало настоящим ударом для позиций России на мировой арене и пошатнуло доверие к ней как постоянного члена Совета Безопасности ООН», — цитирует Климкина пресс-служба украинского МИД.

Отметим, что многочисленные эксперты, в том числе и на Украине, не разделяют оптимизма Климкина и однозначно назвали решение суда проигрышем Киева, причем таким, который будет иметь важные и неприятные для Украины последствия. 

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Напомним, что 19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказал Украине в наложении временных мер на РФ в части иска про финансирование Россией терроризма. Суд также отказал в части иска про расовую дискриминацию на условиях Украины.

Кроме того, суд обязал Украину выполнять Минские соглашения в полном объеме.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492851866

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