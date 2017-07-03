Кличко хотят привлечь к уголовной ответственности из-за проспекта Шухевича

Общественники обратились в Нацполицию Украины с заявлением о привлечении к уголовной ответственности мэра Киева Виталия Кличко за попытку ввести в действие решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, несмотря на запрет суда, сообщила Елена Бережная — глава украинской общественной организации «Института правовой политики и социальной защиты».

Ранее украинские СМИ со ссылкой на секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива сообщили, что решение Киевского горсовета от 1 июня о переименовании проспекта Генерала Ватутина в честь лидера Украинской повстанческой армии* (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов*) Шухевича уже вступило в силу.

При этом ранее Бережная, являющаяся автором электронной петиции на сайте Киевсовета против переименования проспекта, сообщила, что Окружной административный суд Киева запретил киевским властям подписывать и публиковать решение о переименовании до рассмотрения судом иска гражданских организаций о его законности.

В понедельник Бережная на своей странице в Facebook сообщила, что заявление киевских властей о вступлении в действие решения о переименовании проспекта не соответствует действительности, так как суд приступит к рассмотрению дела только 5 июля.

«Данное решение не действует! В связи с противоправными действиями по незаконному подписанию и опубликованию на сайте Киевсовета этого решения направлено заявление в Нацполицию с требованием возбудить уголовное дело в отношение Кличко и Прокопива за неисполнение определения суда и давления на суд! Несмотря на все инсинуации со стороны ответчика, верю в победу в судебных инстанциях», — добила Бережная.

Согласно существующей процедуре, решение Киевсовета вступает в силу только после его публикации в официальном печатном издании городского совета (газете «Крещатик» — ред.). В понедельник РИА Новости в редакции газеты «Крещатик» сообщили, что решение о переименовании проспекта еще не опубликовано.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.