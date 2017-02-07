Кличко шокировал украинскую телеаудиторию исполнением песни из советского фильма

Кличко в эфире украинского телеканала исполнил песню из советского фильма «Белое солнце пустыни», прославляющего установление советской власти в Средней Азии.

Когда ведущий попросил Кличко исполнить любимую мелодию на гитаре, Кличко сперва отреагировал отказом.

«Подождите, ну мы так не договаривались… Будет шуток опять огромное количество. У нас уже был поющий мэр», — ответил он.

Но из-за настойчивости ведущего Кличко все же взял в руки гитару и начал петь.

По материалам: http://news-front.info/2017/02/06/klichko-shokiroval-ukrainskuyu-tele-auditoriyu-ispolneniem-pesni-iz-sovetskogo-filma/