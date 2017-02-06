Украина 

Кличко попросил нацгвардию о помощи (ВИДЕО)

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Кличко попросил нацгвардию о помощи (ВИДЕО) | Русская весна

Киевский градоначальник Виталий Кличко призвал нацгвардию помочь властям справиться со снегом.

По словам мэра, несмотря на то, что все коммунальные службы Киева работают в усиленном режиме, расчищать киевские улицы, пока идет снег, очень сложно.

«Я обратился к Национальной Гвардии и полиции с просьбой помочь дежурить на дорогах, помогать водителям при возникновении экстренных ситуаций и заторов», — сказал он.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486393863

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