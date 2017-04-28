Китай заявил о готовности ввести санкции против КНДР: Тиллерсон

Официальный Пекин уведомил власти Северной Кореи о недопустимости проведения ядерных испытаний, а если они состоятся, то Китай введет односторонние санкции в отношении Пхеньяна. Об этом, как сообщил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Пекин сообщил Вашингтону, передает Reuters.

По словам главы Госдепа, США надеются на искренность действий Пекина и на то, что власти Китая действительно хотят помочь договориться с КНДР. «Китай поддерживает связи с Пхеньяном и направил в КНДР запрос воздержаться от очередных ядерных испытаний», — подчеркнул Тиллерсон.

Ранее, как уже сообщало EADaily, Госдеп, Пентагон и Национальная разведка США выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что стремление Северной Кореи к обладанию ядерным оружием является реальной угрозой национальной безопасности и приоритетной проблемой внешней политики США.

Представители руководства США сообщили, что подход президента направлен на оказание давления на Северную Корею, с тем чтобы она отказалась от программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет, а также распространения оружия массового поражения, через ужесточение экономических санкций и принятия мер дипломатического характера совместно с союзниками и региональными партнерами.