Проишествия 

Китай заявил о готовности ввести санкции против КНДР: Тиллерсон

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Иллюстрация: sputniknewslv.com

Официальный Пекин уведомил власти Северной Кореи о недопустимости проведения ядерных испытаний, а если они состоятся, то Китай введет односторонние санкции в отношении Пхеньяна. Об этом, как сообщил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Пекин сообщил Вашингтону, передает Reuters.

По словам главы Госдепа, США надеются на искренность действий Пекина и на то, что власти Китая действительно хотят помочь договориться с КНДР. «Китай поддерживает связи с Пхеньяном и направил в КНДР запрос воздержаться от очередных ядерных испытаний», — подчеркнул Тиллерсон.

Ранее, как уже сообщало EADaily, Госдеп, Пентагон и Национальная разведка США выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что стремление Северной Кореи к обладанию ядерным оружием является реальной угрозой национальной безопасности и приоритетной проблемой внешней политики США.

Представители руководства США сообщили, что подход президента направлен на оказание давления на Северную Корею, с тем чтобы она отказалась от программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет, а также распространения оружия массового поражения, через ужесточение экономических санкций и принятия мер дипломатического характера совместно с союзниками и региональными партнерами.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/28/kitay-zayavil-o-gotovnosti-vvesti-sankcii-protiv-kndr-tillerson

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