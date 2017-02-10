Китай выбирает российские продукты и туристические маршруты по городам РФ (ФОТО)

Китайский Новый год по лунному календарю — самый важный традиционный праздник в Китае. Ни один другой красный день календаря даже сравниться не может. По словам информационного портала «Синьхуа», китайцы потратили на праздник 840 млрд юаней, то есть более 122 млрд долл США.

И тем более интересно, что взоры китайцев в праздничные дни в основном обращены на продукцию из России.

В последние годы китайцы, особенно во время праздника Весны, всё больше и больше предпочитают покупать российские продукты — конфеты, морепродукты, мед, алкоголь. И всё чаще выбирают праздничные поездки в Россию.

«Моя семья очень любит российские грильяжные конфеты с миндалем «Крокант», я попросила друга купить 10 кг в международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» в качестве новогодних подарков, — рассказала Сюн Цучжу, жительница города Урумчи.

Китайские туристы с большим удовольствием выбирают туристические маршруты по великим городам России. И российская сторона оказывает знаки вежливости союзному китайскому государству. Например, ночью 27 января, в канун китайского Нового года, в традиционный красный цвет окрасилась одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга — Дворцовый мост через реку Неву.

Туристы из Китая составляют очень большую долю среди всех зарубежных гостей Санкт-Петербурга. В 2015 году город на Неве посетили более 52 тысяч туристов из КНР. И с каждым годом это число растёт на 40–50 процентов.

Каких только чудес нет на празднике Чуньцзе. Китай вот уже несколько тысячелетий оттачивает искусство праздников, аттракционов и тематических парков. И в 21 столетии благодаря современным технологиям старинные традиции Китая заиграли новыми красками.

В Харбине в парке «Мир льда и снега», который занимает площадь более 800 тыс. кв. м, представлено почти 2 тысячи снежных и ледовых композиций.

Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»