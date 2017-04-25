Россия 

Китай скупает российский уголь

0 коментариев
Китай скупает российский уголь | Русская весна

Поставки российского угля в Китай в марте текущего года достигли рекордных отметок. Об этом свидетельствуют данные Главного управления таможни КНР.

По итогам марта объем поставок угля в Китай вырос на 19,5% до 2,3 млн тонн — рекордный уровень с 2014 года.

Столь резкий скачок поставок связан с тем, что ранее Пекин принял решение отказаться от угля из Северной Кореи.

Таким образом, Китай продемонстрировал свое недовольство ядерными испытаниями, которые проводит Пхеньян. Объем поставок из КНДР в Китай составлял около 2,4 млн тонн угля в год, теперь же этот объём компенсируется во многом за счет увеличение импорта угля из России, Австралии, Монголии и Индонезии.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1493137835

Другие новости:

uks814_1477423445

ТРАГИЧЕСКАЯ ВАХТА. РОСНЕФТЬ — ЭКОНОМИЯ ДЛЯ «ПАРАШЮТОВ»?

0
z7p86r_1459182482

ЕС не будет автоматически продлять антироссийские санкции, — посол Греции

0
zqdxl6_1483800963

ВАЖНО: В ФРГ обвинили «русских хакеров» в атаке на серверы ОБСЕ

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *