Китай скупает российский уголь

Поставки российского угля в Китай в марте текущего года достигли рекордных отметок. Об этом свидетельствуют данные Главного управления таможни КНР.

По итогам марта объем поставок угля в Китай вырос на 19,5% до 2,3 млн тонн — рекордный уровень с 2014 года.

Столь резкий скачок поставок связан с тем, что ранее Пекин принял решение отказаться от угля из Северной Кореи.

Таким образом, Китай продемонстрировал свое недовольство ядерными испытаниями, которые проводит Пхеньян. Объем поставок из КНДР в Китай составлял около 2,4 млн тонн угля в год, теперь же этот объём компенсируется во многом за счет увеличение импорта угля из России, Австралии, Монголии и Индонезии.