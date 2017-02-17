Китай и Россия договорились усилить сотрудничество в рамках БРИКС

Россия и Китай в скором будущем более активно будут взаимодействовать в рамках БРИКС.

Согласно сообщению МИД КНР, эти действия должны оказать позитивное стимулирующее воздействие на укрепление принципов открытой торговли.

Об этом дипломаты Поднебесной отмечают после межминистерской встречи G20 в Бонне.

Кроме того, глава МИД Китая также заявил о необходимости усиления контактов РФ и КНР в рамках масштабной концепции «пояса и пути». Эта концепция подразумевает создание и развитие «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского шелкового пути XXI века». Он также выразил заинтересованность к более тесной координации при решении вопросов глобального характера, пишет ТАСС.

Китай сейчас является одним из главных торговых партнеров для России, при этом поставляется как сырьевая продукция, так и продукция с высокой добавленной стоимостью.

В 2016 г. РФ заняла первое место по поставкам нефти в КНР, увеличив объемы до 1,05 млн баррелей в сутки. Тем не менее, в ближайшие годы ожидается рост товарооборота за счет начала поставок нефти по долгосрочному контракту.

Общий товарооборот оценивается в $68 млрд, но стороны планируют уже в ближайшие годы нарастить его до $100 млрд, а затем увеличить до $200 млрд.