Киссинджер готовит для Трампа план примирения США с Россией: СМИ

Ради укрепления глобальной стабильности при растущем влиянии Китая США необходимо наладить отношения с Россией, считает экс-госсекретарь Генри Киссинджер, который, как стало известно немецкому изданию Bild, готовит для избранного президента США Дональда Трампа план примирения Вашингтона с Москвой.

Издание ссылается на данные европейских спецслужб, которым и удалось узнать о существовании этого плана. Отмечается, что он предусматривает и отмену американских санкций против России. Кроме того, 93-летний Киссинджер предлагает признать преобладание России над Украиной и некоторыми странами СНГ, а также «не вмешиваться в крымский вопрос в обмен на гарантию от России безопасности на востоке Украины». Но даже после этого все равно предлагается считать Крым частью Украины.

Ранее, как уже сообщало EADaily, Киссинджер, рассказывая о своих впечатлениях от встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвал его «героем из романов Достоевского».

Генри Киссинджер в 1969—1975 годах был советником президента США по национальной безопасности, а с 1973 по 1977 годы возглавлял Госдепартамент.