Кишинёвский аэропорт «заминировали»

Пассажиры и персонал Кишинёвского международного аэропорта 7 февраля были в срочном порядке эвакуированы, процедура регистрации на рейсы была временно приостановлена. На сайте аэропорта также сообщалось, что рейсы, прибывающие из Стамбула, Варшавы и Милана, задерживаются. В настоящее время возобновлена работа аэровокзала в штатном режиме.

Причиной эвакуации стало сообщение неизвестного, заявившего, что в здании терминала заложено взрывное устройство. Сообщение по электронной почте в получили сотрудники пограничной полиции. Неизвестный потребовал 1 миллион рублей.

Проверка показала, что сообщение было ложным, подозрительные предметы на территории аэропорта обнаружены не были. В аэропорту работали специалисты службы «Бомбтех», кинологи с собаками, дежурили спасатели и врачи «скорой помощи».

Спецслужбы Молдавии проводят комплекс мероприятий по идентификации и задержанию автора сообщения о бомбе.