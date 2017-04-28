Киркоров рассказал о предательстве друзей

Популярный российский певец Филипп Киркоров заявил, что вычеркнул друзей, которые его предали, не только из списка приглашенных на юбилей, но и вообще из жизни, сообщает ФАН.

По информации агентства, 30 апреля Киркоров устраивает грандиозный банкет в Кремле по случаю своего 50-летия. Сообщается, что певец лично позвонил двум тысячам человек и пригласил их на торжество.

По словам юбиляра, у него очень много друзей. Однако он отметил, что немало людей, даже за последние полгода, предали его, поэтому он решил вычеркнуть их из своей жизни.