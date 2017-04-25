Киркоров не понял смысл жизни Путина

Смысл жизни Владимира Путина оказался не понятен российскому певцу Филиппу Киркорову. Это выяснилось во время интервью исполнителя корреспонденту газеты «Коммерсант» Андрею Колесникову.

Вопрос о том, в чем для него заключается смысл жизни, ввел артиста в замешательство: «Вот тут, сейчас?.. Как можно так сразу… Нет, ну…». Тогда Колесников рассказал, что задавал этот вопрос только одному человеку — президенту России, и он ответил на него не задумываясь. «Ну так поэтому он и Путин!», — заявил Киркоров.

«Он, по-моему, не задумываясь, сказал: „В самосовершенствовании“. Я удивился. Были ведь варианты», — рассказал журналист.

Певец ответил, что не думает, что его смысл жизни заключается в том же: «Потому что для меня это норма. Я как артист обязан самосовершенствоваться. Иначе я бы застрял в тех 1990-х и успокоился. И сегодня здесь бы не сидел».

После этого журналист предложил Киркорову ещё один вариант ответа на этот сложный вопрос — любовь. «Да от нее одни проблемы», — отмахнулся «король ремейков». Он заверил собеседника, что очень хорошо себя чувствует, когда у него нет любви, а самые большие чувства он постоянно испытывает только к себе.

В итоге певец так и не ответил на вопрос журналиста, в чем же для него заключается смысл жизни.