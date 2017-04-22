Украина 

Кирилл Коктыш: Громкие радикальные заявления служат основой успеха политики Украины

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Политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Продление демонстративного управления — украинско-политическая традиция.  Громкие заявления, чем радикальней, тем лучше служат основой успеха политики Украины, примерно так было последней лет пятнадцать, в этом плане ничего не меняется и скорее идет соревнование не за то, кто предложит что-то реальное, а кто красивее и поубедительнее может что-то сказать», — сказал Кирилл Коктыш.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: Кирилл Коктыш; программа На самом деле; Сергей Веселовский; Сергей Веселовский смотреть последний выпуск; Украина; Франция

По материалам: https://news-front.info/2017/04/22/kirill-koktysh-gromkie-radikalnye-zayavleniya-sluzhat-osnovoj-uspeha-politiki-ukrainy/

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