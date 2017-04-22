Кирилл Коктыш: Громкие радикальные заявления служат основой успеха политики Украины

Политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Продление демонстративного управления — украинско-политическая традиция. Громкие заявления, чем радикальней, тем лучше служат основой успеха политики Украины, примерно так было последней лет пятнадцать, в этом плане ничего не меняется и скорее идет соревнование не за то, кто предложит что-то реальное, а кто красивее и поубедительнее может что-то сказать», — сказал Кирилл Коктыш.