Кирилл Коктыш: Громкие радикальные заявления служат основой успеха политики Украины
Политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Продление демонстративного управления — украинско-политическая традиция. Громкие заявления, чем радикальней, тем лучше служат основой успеха политики Украины, примерно так было последней лет пятнадцать, в этом плане ничего не меняется и скорее идет соревнование не за то, кто предложит что-то реальное, а кто красивее и поубедительнее может что-то сказать», — сказал Кирилл Коктыш.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
Метки по теме: Кирилл Коктыш; программа На самом деле; Сергей Веселовский; Сергей Веселовский смотреть последний выпуск; Украина; Франция
По материалам: https://news-front.info/2017/04/22/kirill-koktysh-gromkie-radikalnye-zayavleniya-sluzhat-osnovoj-uspeha-politiki-ukrainy/